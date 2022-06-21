Красноярский плантатор: Tres Сafeteros арендовала землю под кофе в Венесуэле на век
В течение одной недели компания красноярского предпринимателя Павла Стаброва вела переговоры с собственником земли, местным сельсоветом и соседями. Они увенчались успехом.
В итоге удалось договориться и теперь земля условно наша», — говорит г-н Стабров.
После того как прежний хозяин земли получит последний платеж, нам выдадут разрешение на приоритетное использование этой земли. И можно будет говорить, что она наша. Но посадки уже начались. Дальнешее развитие фермы потребует порядка $3 тыс вложений на гектар», — рассказывает плантатор.
Компания Tres Cafeteros начала поставки колумбийского кофе в сеть красноярских пекарен. Напиток можно не только попробовать, но и купить кофе в зернах.
На фестиваль «Мир Сибири» приедут артисты из разных стран
Фестиваль этнической музыки и ремесел будет проходить в Шушенском с 7 по 10 июля. На мероприятии зрители увидят гостей из разных стран. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.
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