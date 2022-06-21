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Красноярский плантатор: Tres Сafeteros арендовала землю под кофе в Венесуэле на век

Красноярский плантатор: Tres Сafeteros арендовала землю под кофе в Венесуэле на век
Иллюстрация: скриншот с Google Maps/ геометка фермы Tres Сafeteros

В течение одной недели компания красноярского предпринимателя Павла Стаброва вела переговоры с собственником земли, местным сельсоветом и соседями. Они увенчались успехом.

#СВОЕ ДЕЛО
Компания Tres Сafeteros, которая поставляет в Красноярск коммерческий кофе из Южной Америки, приобрела землю в Венесуэле под кофейную ферму. Об этом рассказал DK.RU Павел Стабров, один из основателей компании.
 
Он улетел в Венесуэлу примерно неделю назад. До вчерашнего дня Стабров вел переговоры с сельсоветом, в границах которого расположен участок, и владельцами прилегающих к нему земель.
В итоге удалось договориться и теперь земля условно наша», — говорит г-н Стабров.
Условность владения землей, с его слов, состоит в том, что она получена компанией не в частную собственность, а в аренду на 99 лет.
Площадь участка составляет 7 га. Под кофе планируют пустить 3 га, а на остальной земле посадить иные сельхозяйственные культуры (возможно кукурузу), прибыль от продажи которых пойдет на развитие фермы.
 
Объем инвестиций в проект г-н Стабров не раскрывает. Но уточняет, что землю Tres Сafeteros берет в кредит, рассчитаться по которому компания должна до декабря 2022.
После того как прежний хозяин земли получит последний платеж, нам выдадут разрешение на приоритетное использование этой земли. И можно будет говорить, что она наша. Но посадки уже начались. Дальнешее развитие фермы потребует порядка $3 тыс вложений на гектар», — рассказывает плантатор.
Первый урожай красноярские плантаторы планируют получить через два года — примерно к ноябрю 2024. Он составит около 20% от возможного. На полный объем сбора компания выйдет в 2026.
 
Tres Сafeteros начала работать в Красноярске осенью 2020. Ее организовали Павел Стабров, Федор Болехивский, развивающий доставку «Ай хинкали!» и Никита Быков, проживающий в Колумбии. Компания специализируется на прямых поставках коммерческого кофе из Южной Америки в Красноярск.
 
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Автор: Евгений Волошинский
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