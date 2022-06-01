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27 тыс. стаканчиков кофе: красноярский «Фестиваль фудтраков» признали лучшим

27 тыс. стаканчиков кофе: красноярский «Фестиваль фудтраков» признали лучшим
Иллюстрация: admkrsk.ru

Администрация Красноярска представила проект «Фестиваль фудтраков» на конкурсе «Торговля России-2022», проект стал победителем в номинации «Лучший торговый фестиваль».

#НОВОСТИ

Фестиваль фудтраков впервые прошёл в 2021 году в рамках проекта «В центре Мира». За два уик-энда фестиваля его посетили 200 000 горожан.

Более 20 участников продавали кофе и сэндвичи, бутерброды и различные сладости.        

Посетители могли выбирать заведение, которое понравилось больше всего, и отдать за него голос.

Фудтраки соревновались в номинациях:

  • «Лучшее оформление»,
  • «Самый вкусный напиток»,
  • «Со скоростью света» (за самое быстрое обслуживание),
  • «Лучшая команда»,
  • «Самые экологичные»,
  • «Самые стильные»,
  • «Я ещё вернусь»,
  • «Самые необычные блюда или напиток».

admkrsk.ru

За 4 дня работы фестиваля одна кофемашина продавала в среднем 27 000 стаканчиков кофе, при том, что в обычный день удавалось продать около 400 стаканчиков напитка в день.

Церемония награждения победителей конкурса «Торговля России-2022» пройдёт 7 июня в Москве в рамках «Недели российского ритейла».

Отметим, конкурс «Торговля России-2022» организовало Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Всего в этом году экспертное жюри рассмотрело 578 заявок конкурсантов со всей России.

Ранее DK.RU сообщал, что в первые выходные лета в Красноярске снова начнет работать «В центре Мира». Уже 4-5 июня три квартала проспекта Мира снова станут целиком пешеходными.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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