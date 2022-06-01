27 тыс. стаканчиков кофе: красноярский «Фестиваль фудтраков» признали лучшим
Администрация Красноярска представила проект «Фестиваль фудтраков» на конкурсе «Торговля России-2022», проект стал победителем в номинации «Лучший торговый фестиваль».
Фестиваль фудтраков впервые прошёл в 2021 году в рамках проекта «В центре Мира». За два уик-энда фестиваля его посетили 200 000 горожан.
Более 20 участников продавали кофе и сэндвичи, бутерброды и различные сладости.
Посетители могли выбирать заведение, которое понравилось больше всего, и отдать за него голос.
Фудтраки соревновались в номинациях:
- «Лучшее оформление»,
- «Самый вкусный напиток»,
- «Со скоростью света» (за самое быстрое обслуживание),
- «Лучшая команда»,
- «Самые экологичные»,
- «Самые стильные»,
- «Я ещё вернусь»,
- «Самые необычные блюда или напиток».
За 4 дня работы фестиваля одна кофемашина продавала в среднем 27 000 стаканчиков кофе, при том, что в обычный день удавалось продать около 400 стаканчиков напитка в день.
Церемония награждения победителей конкурса «Торговля России-2022» пройдёт 7 июня в Москве в рамках «Недели российского ритейла».
Отметим, конкурс «Торговля России-2022» организовало Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Всего в этом году экспертное жюри рассмотрело 578 заявок конкурсантов со всей России.
Ранее DK.RU сообщал, что в первые выходные лета в Красноярске снова начнет работать «В центре Мира». Уже 4-5 июня три квартала проспекта Мира снова станут целиком пешеходными.
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