В Красноярске продают бывшее здание банка «Кедр»
На сайтах объявлений появилось предложение о продаже здания на улице Ленина, 54 в Красноярске. Раньше там находился банк «Кедр».
Общая площадь шестиэтажного здания составляет почти 2,2 тыс. кв. м. Оно было построено из кирпича в 1997. Состояние внутренней отделки хорошее, говорится в объявлении. В здании есть все инженерные коммуникации, вентиляция, телефонная связь, высокоскоростной интернет. Уточняется, что рядом есть открытая парковка и хороший пешеходный и автомобильный трафик.
Собственник считает, что объект подойдет для размещения там банка, представительства компании или медицинской клиники. Здание продают за почти 87 млн рублей.
Напомним, банк «Кедр» в 2016 присоединили к «Бинбанку».
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