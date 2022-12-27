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В Красноярске продают бывшее здание банка «Кедр»

В Красноярске продают бывшее здание банка «Кедр»
Иллюстрация: ЦИАН

На сайтах объявлений появилось предложение о продаже здания на улице Ленина, 54 в Красноярске. Раньше там находился банк «Кедр».

#НОВОСТИ
Общая площадь шестиэтажного здания составляет почти 2,2 тыс. кв. м. Оно было построено из кирпича в 1997. Состояние внутренней отделки хорошее, говорится в объявлении. В здании есть все инженерные коммуникации, вентиляция, телефонная связь, высокоскоростной интернет. Уточняется, что рядом есть открытая парковка и хороший пешеходный и автомобильный трафик. 
 
Собственник считает, что объект подойдет для размещения там банка, представительства компании или медицинской клиники. Здание продают за почти 87 млн рублей.
 
Напомним, банк «Кедр» в 2016 присоединили к «Бинбанку». 
 
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Автор: Петр Савельев
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