В Красноярском крае создадут цифровую карту лесных участков

В этом году в регионе создадут электронные интерактивные карты 27 лесничеств. Через сервис арендаторы лесных участков могут согласовывать министерством лесного хозяйства границы будущей лесосеки.

Сейчас выбирать участки можно только на бумажных картах, когда карту оцифруют, появится возможность подбирать лесной участок через специальную интерактивную карту на портале госуслуг. Технологию объяснили в пресс-службе министерства лесного хозяйства: арендатор выбирает участок, после этого формируется электронное заявление, которое направляется для рассмотрения специалистам Минлеса края.

Электронные карты уже созданы в 33 лесничествах. В этом году мы планируем полностью завершить процесс «оцифровки» территории лесного фонда края», — сообщил Алексей Панов , министр лесного хозяйства края.

Также для сотрудников лесничеств и лесной охраны в этом году появится специальное мобильное приложение, которым они будут пользоваться во время приемки лесосек. Работать приложение будет и онлайн, и оффлайн.

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