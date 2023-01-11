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В Красноярском крае создадут цифровую карту лесных участков

В Красноярском крае создадут цифровую карту лесных участков
Иллюстрация: правительство Красноярского края

В этом году в регионе создадут электронные интерактивные карты 27 лесничеств. Через сервис арендаторы лесных участков могут согласовывать министерством лесного хозяйства границы будущей лесосеки.

#НОВОСТИ
Сейчас выбирать участки можно только на бумажных картах, когда карту оцифруют, появится возможность подбирать лесной участок через специальную интерактивную карту на портале госуслуг. Технологию объяснили в пресс-службе министерства лесного хозяйства: арендатор выбирает участок, после этого формируется электронное заявление, которое направляется для рассмотрения специалистам Минлеса края.
Электронные карты уже созданы в 33 лесничествах. В этом году мы планируем полностью завершить процесс «оцифровки» территории лесного фонда края», — сообщил Алексей Панов, министр лесного хозяйства края.
Также для сотрудников лесничеств и лесной охраны в этом году появится специальное мобильное приложение, которым они будут пользоваться во время приемки лесосек. Работать приложение будет и онлайн, и оффлайн.
 
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Автор: Петр Савельев
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