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Краевой Лесопожарный центр усилят дополнительной техникой

Краевой Лесопожарный центр усилят дополнительной техникой
Иллюстрация: пресс-служба краевого Лесопожарного центра

На эти цели из федерального бюджета выделено 74,8 млн рублей.

#НОВОСТИ

В 2023 для Красноярского краевого Лесопожарного центра приобретут более 140 единиц оборудования и спецтехники, сообщили в правительстве региона.

За четыре года мы почти на 50% модернизовали автопарк лесопожарных формирований. Сейчас на вооружении лесных пожарных — почти 500 единиц высокопроходимой техники, более 4500 единиц оборудования, инвентаря и средств связи. Это позволяет работать на опережение. Как результат, площади, пройденные огнем, за последние пять лет сократились в пять раз», — рассказал директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

Также в этом году планируется расширить систему мониторинга лесных пожаров (до 144 видеокамер), а сам штат центра довести до примерно 2 000 человек.

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Лесные пожары в 2022 фиксировались в 45 муниципалитетах региона. На всей территории Красноярского края пожароопасный сезон был закрыт только 11 октября 2022.

После серии пожаров МЧС проведет внеплановые проверки всех крупных ТРЦ и складов

Как и несколько лет назад после трагического пожара в ТРК «Зимняя вишня», ведомство анонсировало проверки противопожарной безопасности на крупных объектах коммерческой недвижимости.

От пожара во «Взлетке-Плаза» пострадало около сотни предпринимателей

Прокуратура начала проверку причин возгорания. Также по настоянию ведомства возбуждено уголовное дело.

 

Автор: Петр Савельев
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