«Минус прибыль, плюс инвестиции»: «Норникель» подвел итоги 2022

Потери компании в выручке и прибыли оказались существенно меньше увеличения ее вложений в развитие.

По итогу 2022 выручка «Норникеля» составила $16,9 млрд, что на 5% ниже этого показателя, показанного годом ранее, а чистая прибыль — $5,9 млрд (-16%). Такие данные приводятся в годовом финансовом отчете компании по стандарту МСФО.

Как сказано в документе, положительный эффект от роста цен на никель и кобальт, а также от восстановления объемов производства на рудниках «Октябрьский», «Таймырский» и Норильской обогатительной фабрике, был нивелирован снижением цен на медь и металлы платиновой группы. Сыграло в этом свою роль и удлинение логистических цепочек с переориентацией на новые рынки сбыта, что сказалось на объемах продаж из-за увеличения сроков оборачиваемости металлов.

Вслед за выручкой ожидаемо снизился и показатель EBITDA. Добавило динамики увеличение себестоимости. Итог: — 17% год к году, до $8,7. Правда, уровень рентабельности по EBITDA оказался весьма высок — 52%.

В прошлом году российская экономика в целом и наша компания в частности столкнулись с целым рядом экстремальных вызовов. С одной стороны, беспрецедентное санкционное давление на Россию вынудило нас максимально оперативно перестраивать свою деятельность. С другой, рост геополитической напряженности, скачок мировых цен на энергоносители и повышение процентных ставок ведущими центральными банками, привели к резкому росту инфляции и усилили волатильность на глобальных сырьевых и финансовых рынках, что не могло не отразиться на наших ключевых финансовых показателях», — говорит президент «Норникеля» Владимир Потанин.

При этом, стоит учесть, что в прошедшем году «Норникель» продолжил активно инвестировать в развитие своих активов, а также в экологические программы и проекты, связанные с промышленной безопасностью. По итогу общий объем капитальных вложений вырос на 55% год к году и составил рекордные $4,3 млрд. Также до $4 млрд вырос чистый оборотный капитал компании.

Вслед за ростом этих двух показателей резко сократился свободный денежный поток (c $4,4 млрд до $0,4 млрд). И, как следствие этого уже, в два раза увеличился чистый долг компании — до $9,8 млрд. Однако соотношение чистого долга к EBITDA осталось на консервативном уровне — 1,1х.

В текущих непростых условиях, когда традиционные рынки капитала оказались для нас закрыты, управлению ликвидностью и долговой нагрузкой уделялось особое внимание. Мы успешно отработали в этом направлении, рефинансировав свои обязательства в долларах за счет долговых инструментов в рублях и юанях», — говорит Потанин.

Также добавим, что в 2022 «Норникель» на 51% увеличил расходы на персонал, которые по итогу года составили $2,1 млрд, а это 32% от всех операционных затрат компании. В частности, на $232 млн вырос фонд оплаты труда, после индексации в соответствии с коллективным договором, и на $77 млн объем разовых стимулирующих выплат.

Несмотря на все риски, связанные с геополитическими вызовами, мы намерены продолжать реализацию нашей долгосрочной стратегии развития, исполнение всех социальных обязательств и финансирование мероприятий, направленных на повышение надежности основных фондов и снижение воздействия на окружающую среду», — резюмировал Владимир Потанин.

Читайте также:

«Норникель» и «Росатом» запустят производство сырьевого лития

Совместная компания двух гигантов получила право пользования крупнейшим месторождение этого металла в России.

Красноярские металлурги вошли в топ ESG-компаний России

Агентство опубликовало обновленный рейтинг российских компаний по их приверженности ESG-повестке. В десятке лидеров сразу две организации, работающие в Красноярском крае.

«Норникель» перевыполнил план по никелю и палладию

Компания подвела предварительные итоги прошлого года. Прирост отмечен по всем металлам, производимым группой.

«Норникель» подтвердил планы развития на 2023 год

Бюджет развития компания сверстан и готов к реализации. Все проекты, о которых ранее заявляли металлурги, в нем сохранены.