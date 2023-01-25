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«Норникель» перевыполнил план по никелю и палладию

«Норникель» перевыполнил план по никелю и палладию
Иллюстрация: @nornickel_official

Компания подвела предварительные итоги прошлого года. Прирост отмечен по всем металлам, производимым группой.

#НОВОСТИ

По итогам 2022 «Норникель» увеличил производство всех выпускаемых металлов: объем меди и платины совпал с прогнозными показателями, а выработка никеля и палладия их превысили. Об этом рассказал производственный директор компании Сергей Степанов.

По данным металлургов, за прошлый год предприятия «Норникеля» выпустили 219 тыс. тонн никеля (+13% год к году), 433 тыс. тонн меди (+6%), 2,79 млн унций палладия (+7%) и 651 тыс. унций платины (+2%).

В прошлом году нам удалось минимизировать влияние новых рисков, связанных с изменением геополитической обстановки, на нашу операционную деятельность. В частности, были налажены альтернативные каналы поставки запчастей и начаты закупки техники и оборудования у новых иностранных поставщиков из дружественных стран и из России, а также были выстроены новые логистические маршруты. В четвертом квартале наши горные предприятия уже начали получать новую технику и запасные части», — говорит Степанов.

Он также отметил, что в декабре 2022 была полностью закончена реконструкция Норильской обогатительной фабрики и она вышла на проектную мощность — порядка 9,2 млн тонн руды в год.

В 2023 мы планируем продолжить реализацию программы модернизации и ремонтов оборудования, направленную на повышение уровня промышленной безопасности. В этой связи запланирован ремонт ПВП-2 Надеждинского металлургического завода, что, как ожидается, приведет к небольшому сокращению выпуска готовой продукции», — рассказал Степанов.

Напомним, что на свое развитие в 2023 «Норнкель» планирует потратить около $4,7 млрд, что на 10% больше, чем в 2022.

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Президент «Норникеля» рассказал, как чувствует себя его компания в условиях санкций и какие планы на будущее строит.

«Норникель» подтвердил планы развития на 2023 год

Бюджет развития компания сверстан и готов к реализации. Все проекты, о которых ранее заявляли металлурги, в нем сохранены.

В «Норникеле» начнут применять разработки участников первого форума инноваторов IN’HUB

Горно-металлургическая компания оказывает содействие разработчикам в продвижении инновационных проектов на крупные производства.

Автор: Петр Савельев
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