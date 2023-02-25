Красноярску разработали новые правила землепользования и застойки

Обновленный документ на днях представили депутатам Горсовета. Те рекомендовали сессии принять его.

В Красноярске появятся новые правила землепользования и застройки города. Комиссия Горсовета по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре рекомендовала принять внесенные в них изменения.

Поводом для пересмотра ПЗЗ стала необходимость привести их в соответствие с обновленным Генпланом развития Красноярска, а также устранить многочисленные случаи так называемого перекрестного зонирования (когда земельные участки одновременно находятся в двух и более территориальных зонах).

Первый вариант проекта изменений ПЗЗ был представлен еще осенью 2022. После этого его вынесли на публичные слушания, по итогам которых в управление архитектуры города поступило свыше 1 600 предложений. Та часть из них, которую поддержали депутаты Горсовета была внесена в проект.

После обсуждения документа профильная комиссия Горсовета рекомендовала сессии муниципального парламента принять новые правила землепользования и застройки Красноярска.

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