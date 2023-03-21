Красноярскому педагогическому университету официально назначили ректора
Мария Холина официально назначена ректором КГПУ имени В. П. Астафьева. Приказ Минпросвещения России вышел 21 марта.
Согласно документу, она утверждена на этот пост до 20 марта 2028 года.
В конце декабря 2022 ее выбрали ректором на конференции сотрудники и студенты. В выборах принимали участие 97 делегатов конференции. С июля 2022 Мария Холина была и.о. ректора педуниверситета.
Справка
Мария Холина, кандидат исторических наук. Начала карьеру в 1986, работала в школе Енисейска учителем и пионервожатой. В 1993...2003 была учителем истории, заместителем директора в другой школе Енисейска. Затем преподавала историю в Енисейском педагогическом колледже. Была директором одной из школ Енисейска в 2010...2012. Затем перешла в Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, где работала методистом. После перешла в министерство образования края, была главным специалистом, заместителем начальника отдела общего образования, руководителем отдела специального образования. Последние годы являлась и.о. ректора педуниверситета.
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