Красноярскому педагогическому университету официально назначили ректора

Справка

Мария Холина, кандидат исторических наук. Начала карьеру в 1986, работала в школе Енисейска учителем и пионервожатой. В 1993...2003 была учителем истории, заместителем директора в другой школе Енисейска. Затем преподавала историю в Енисейском педагогическом колледже. Была директором одной из школ Енисейска в 2010...2012. Затем перешла в Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, где работала методистом. После перешла в министерство образования края, была главным специалистом, заместителем начальника отдела общего образования, руководителем отдела специального образования. Последние годы являлась и.о. ректора педуниверситета.