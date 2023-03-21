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Красноярскому педагогическому университету официально назначили ректора

Красноярскому педагогическому университету официально назначили ректора
Иллюстрация: кгпу

Мария Холина официально назначена ректором КГПУ имени В. П. Астафьева. Приказ Минпросвещения России вышел 21 марта.

#НОВОСТИ
Согласно документу, она утверждена на этот пост до 20 марта 2028 года. 
 
В конце декабря 2022 ее выбрали ректором на конференции сотрудники и студенты. В выборах принимали участие 97 делегатов конференции. С июля 2022 Мария Холина была и.о. ректора педуниверситета.
 

Справка

 
Мария Холина, кандидат исторических наук. Начала карьеру в 1986, работала в школе Енисейска учителем и пионервожатой. В 1993...2003 была учителем истории, заместителем директора в другой школе Енисейска. Затем преподавала историю в Енисейском педагогическом колледже. Была директором одной из школ Енисейска в 2010...2012. Затем перешла в Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, где работала методистом. После перешла в министерство образования края, была главным специалистом, заместителем начальника отдела общего образования, руководителем отдела специального образования. Последние годы являлась и.о. ректора педуниверситета.
 

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Автор: Петр Савельев
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