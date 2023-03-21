Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.03
76,60
81,46
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Данные пользователей красноярской доставки суши утекли в сеть

Данные пользователей красноярской доставки суши утекли в сеть
Иллюстрация: stockking / ru.freepik.com

В Красноярске сотрудники полиции проверяют информацию об утечке данных пользователей сайта сети доставки суши.

#НОВОСТИ
Накануне в Telegram-каналах появилась информация, что в сеть утекли данные пользователей, которые заказывали еду в доставке «Самурай». Сообщалось, что это произошло из-за взлома сайта компании. В итоге данные (ФИО, телефоны, адреса и суммы заказов) почти 34 тысяч клиентов оказались в свободном доступе в интернете.
 
В полицию заявлений по данному факту не поступало, как от клиентов компании, так и от собственников доставки. Однако они все равно проведут проверку. 
 
DK.RU попробовал связаться с представителями компании через паблик во «ВКонтакте». К моменту написания новости никто не ответил.
 
Читайте также:
 

Верховный суд России не оценил креативные названия красноярской службы доставки «ЁбиДоёби». Ее реклама признана незаконной.

Красноярское «Ёбидоёби» принуждают менять название через суд

Межрайонная инспекция ФНС по краю направила в Арбитражный суд иск с требованием к ООО «Ёбидоёби» сменить фирменное наименование

 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Погода в Красноярске: теплые выходные сменят морозные будниПогода в Красноярске: теплые выходные сменят морозные будни
  • В уголовном деле руководителя Красспорта появился еще один эпизодВ уголовном деле руководителя Красспорта появился еще один эпизод
  • 295 млн потратят на объединение дорог Красноярской агломерации в единую систему295 млн потратят на объединение дорог Красноярской агломерации в единую систему
  • Красноярский край попал в рейтинг регионов с самыми большими зарплатамиКрасноярский край попал в рейтинг регионов с самыми большими зарплатами
  • Набережная Дивногорска обзавелась «уткоматами»Набережная Дивногорска обзавелась «уткоматами»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.