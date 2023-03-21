Данные пользователей красноярской доставки суши утекли в сеть

В Красноярске сотрудники полиции проверяют информацию об утечке данных пользователей сайта сети доставки суши.

Накануне в Telegram-каналах появилась информация, что в сеть утекли данные пользователей, которые заказывали еду в доставке «Самурай». Сообщалось, что это произошло из-за взлома сайта компании. В итоге данные (ФИО, телефоны, адреса и суммы заказов) почти 34 тысяч клиентов оказались в свободном доступе в интернете.

В полицию заявлений по данному факту не поступало, как от клиентов компании, так и от собственников доставки. Однако они все равно проведут проверку.

DK.RU попробовал связаться с представителями компании через паблик во «ВКонтакте». К моменту написания новости никто не ответил.

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