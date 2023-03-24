Красноярцы за год потратили на ювелирку почти 6 млрд рублей

Край оказался лидером по продаже украшений в Сибири.

За 2022 жители Красноярского края купили ювелирных изделий на общую сумму 5,9 млрд рублей. Об этом рассказали в аналитическом центре ювелирного холдинга SOKOLOV.

По этому показателю регион оказался на первом месте в Сибирском федеральном округе. На втором идет Иркутская область (5,3 млрд рублей), а на третьем — Новосибирская (5,2 млрд рублей). На долю этих трех территорий пришлось 55,8% всех продаж в Сибири (Красноярский край — 20%, Иркутская область — 18,2%, Новосибирская область — 17,6%).

В целом в округу было продано ювелирных украшений на 29,3 млрд рублей.

Прошлый год для ювелирной отрасли запомнился в первую очередь уходом из России глобальных ювелирных брендов luxury-сегмента и значительным ростом доли бюджетного серебра в общем объеме рынка в денежном выражении — с 31% до 35%. Еще один важный тренд — растущая доля онлайн-продаж ювелирных изделий (с 17% до 19%). Уже сегодня, по нашим данным, 30% рынка ювелирного e-com пришлось на маркетплейсы, и эта цифра только продолжит расти», — рассказала руководитель аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.

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