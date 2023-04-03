Федеральную субсидию на развитие электротранспорта получит Красноярский край

Правительство РФ выделило 86,5 млрд на комплексное развитие электрического транспорта в десяти регионах.

Красноярский край получит федеральное финансирование для реализации работ, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта, а также с освещением и благоустройством прилегающих территорий. Регион станет одной из десяти территорий, куда будут направлены средства из бюджета РФ. Суммарно на эти цели выделено 86,5 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение о распределении средств подписал Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ. Информацию опубликовали на сайте Правительства России 1 апреля. Документ, из которого станут известны точные суммы, на утро 3 апреля находится в процессе подготовки.

Известно, что федеральные деньги выделят на условиях софинансирования. Кроме Красноярского края, их направят в Краснодарский и Пермский края, а также Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области.

«В этих регионах значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении», — говорится на сайте российского правительства.

Сообщается, что на выделенные суммы проведется реконструкция 620 км трамвайных путей и обустройство прилегающих к ним территорий, а также закупка 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций.

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