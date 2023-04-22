Красноярский ХК «Сокол» впервые завоевал серебро Кубка Петрова

Красноярцы уступили в финальной серии хоккеистам воскресенского «Химика».

В Воскресенске состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф Кубка Петрова между красноярским хоккейным клубом «Сокол» и местным ХК «Химик».

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Химика». В составе хозяев хет-трик оформил защитник Даниил Иванов, по одной шайбе забили Максим Кровяков, Герман Рубцов, Матвей Заседа и Владислав Джиошвили. У «Сокола» отличились Артур Гиздатуллин, Леонид Николенко и Константин Майоров.

Напомним, что «Сокол» вышел в финал Кубка Петрова впервые в истории клуба.

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