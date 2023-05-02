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Регионы Енисейской Сибири представят свои проекты на инвестсессии в Туве

Регионы Енисейской Сибири представят свои проекты на инвестсессии в Туве
Иллюстрация: Пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири

В Кызыле 19 мая состоится инвестсессия, где регионы Енисейской Сибири представят свои проекты. Инициатором мероприятия выступят закрытый деловой клуб «Миллиард» и Корпорация развития Енисейской Сибири

#НОВОСТИ

В ходе мероприятия пройдет презентация инвестпредложений в строительной, промышленной, туристической и других сферах, предлагаемых к реализации на территории Красноярского края, Тувы и Хакасии. Кроме того, будущим инвесторам представят потенциал регионов Енисейской Сибири.

Организаторы также подготовили для участников инвестсессии экскурсионную программу с посещением знаковых мест Кызыла. Гости побывают в Национальном музее Республики Тыва, где увидят легендарное «золото скифов», посетят крупнейший в стране буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» и скульптурный комплекс «Центр Азии», автором которого является всемирно известный мастер Даши Намдаков, отправятся в Центр традиционной тувинской культуры.

К участию в мероприятии приглашаются все заинтересованные в реализации инвестиционных проектов, а также инициаторы проектов, которым необходимо привлечение частного софинансирования. Чтобы стать участником инвестиционной сессии, необходимо заполнить регистрационную форму.

Напомним, в начале апреля клуб ведущих предпринимателей «Миллиард» и Корпорация развития Енисейской Сибири начали серию инвестсессий, посвященных перспективным проектам в различных отраслях. Первая из них была посвящена туризму.

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Ключевым событием весны-2023 клуба «Миллиард» стал запуск фонда прямых инвестиций. Его инвестиционная емкость составляет более 1 млрд рублей. Рассматриваются как действующие проекты, так и стартапы.

«Поход за развитием»: турпроекты Енисейской Сибири показали инвесторам

Клуб бизнесменов «Миллиард» начинает серию инвестсессий, посвященных перспективным проектам в различных отраслях. Первая из них была посвящена туризму.

 

Автор: Петр Савельев
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