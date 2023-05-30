Банковский счет бизнесмена Андрея Болсуновского заблокировали из-за якобы экстремизма
Владелец фермы «Коза-Дереза» Андрей Болсуновский сообщил сегодня в соцсетях о том, что его банковский счет заблокировали из-за попадания в перечень экстремистов и террористов.
Так себе, скажу я вам, ощущения, когда ты понимаешь, что если не можешь провести ни один платеж — эта сторона внесенная в перечень экстремистов — ты… И что в этой ситуации делать — вообще непонятно. И за что — тем более непонятно. Мне себя упрекнуть не в чем.. И чего вы добились заблокировав счета-то? Контрагенты добросовестные денег не получили? Вам полегчало?» — написал Андрей Болсуновский.
Корреспондент DK.RU связался с предпринимателем. Он сообщил, что в настоящее время его банковский счет разблокирован, все платежи проходят.
Это была техническая проблема банка. Меня возмутило, что я обращался в поддержку, чтобы понять причины случившегося, тем более, что мало приятного оказаться якобы в перечне эстремистов, но они молчат до сих пор», — пояснил Андрей Болсуновский.
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