Банковский счет бизнесмена Андрея Болсуновского заблокировали из-за якобы экстремизма

Так себе, скажу я вам, ощущения, когда ты понимаешь, что если не можешь провести ни один платеж — эта сторона внесенная в перечень экстремистов — ты… И что в этой ситуации делать — вообще непонятно. И за что — тем более непонятно. Мне себя упрекнуть не в чем.. И чего вы добились заблокировав счета-то? Контрагенты добросовестные денег не получили? Вам полегчало?» — написал Андрей Болсуновский.