В Красноярске передумали закрывать лестницу на Торгашинский хребет

Туристический объект должны были закрыть сегодня, 5 июня. Но из-за большой популярности сроки сезонных ремонтных работ решили перенести.

С 5 по 20 июня на лестнице планировали обновить краску на металлических деталях, заменить деревянные поручни и светодиодную ленту на перилах, выполнить необходимые сварочные работы.

Сегодня в туристском информационном центре рассказали, что основные ремонтные работы выполнят в более поздний срок. Летом по вечерам будут делать мелкую работу, а когда посетителей станет меньше, то все остальное. Вероятнее всего, полноценно лестницу отремонтируют осенью.

Читайте также: