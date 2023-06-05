В Красноярске передумали закрывать лестницу на Торгашинский хребет
Туристический объект должны были закрыть сегодня, 5 июня. Но из-за большой популярности сроки сезонных ремонтных работ решили перенести.
С 5 по 20 июня на лестнице планировали обновить краску на металлических деталях, заменить деревянные поручни и светодиодную ленту на перилах, выполнить необходимые сварочные работы.
Сегодня в туристском информационном центре рассказали, что основные ремонтные работы выполнят в более поздний срок. Летом по вечерам будут делать мелкую работу, а когда посетителей станет меньше, то все остальное. Вероятнее всего, полноценно лестницу отремонтируют осенью.
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