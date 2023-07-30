Красноярск ожидает жара до 30 градусов
На стыке июля и августа синоптики обещают красноярцам и гостям столицы жару до 30 градусов на протяжении всей недели.
В понедельник 31 июля 2023 днем до +26℃, облачно, слабый дождь. Ночью +15℃.
Во вторник 1 августа 2023 днем +27℃, ночью +16℃.
В среду днем +27℃, гроза, ночью +17℃.
В четверг температура достигнет днем +30℃.
В пятницу днем 29℃.
С точки зрения пожарной опасности обстановка будет сложной — в лесах края введен режим ЧС.
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