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Экспорт древесины из Красноярского края потерял в объемах 17%

Экспорт древесины из Красноярского края потерял в объемах 17%
Иллюстрация: t.me/ukrsn24

Внутрироссийские отгрузки напротив выросли, но этого не хватило, чтобы полностью компенсировать сокращение зарубежных поставок.

#НОВОСТИ

С начала 2023 из Красноярского края было отправлено на экспорт 2,32 млн куб. м. пиломатериалов и круглого леса. Это на 16,9% меньше, чем за то же время в прошлом году. Такие данные публикует региональное управление Россельхознадзора.

Краевая лесопродукция поставляется в 16 стран мира. Основной импортер — Китай. В означенном периоде в эту страну было отгружено 115 тыс. кубометров деловой древесины и 1,8 млн кубометров пиломатериалов).

В другие регионы России с начала 2023 отправлено 1,1 млн куб. м. пиломатериалов и кругляка. Это примерно на 11,6% больше, чем годом ранее.

Таким образом в общей сложности из Красноярского края было вывезено 3,4 млн куб. м. лесопродукции, что на 10,5% меньше, чем за семь месяцев 2022.

Напомним, что, по итогу пяти месяцев этого года, отставание края от прошлогодних показателей отгрузки лесопродукции было на уровне 18,5%. А в экспорте — 25%.

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Чемпионом по количеству таких компаний стала Омская область. Красноярский же край это коснулось лишь слегка.

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Речь идет о пробных поставках различных продуктов питания. Если у китайцев будет к ним интерес, объемы увеличатся.

Для лесопользователей Красноярского края запустят сервис на портале Госуслуги

Через краевой портал Госуслуги лесозаготовители края смогут размещать для согласования с лесничествами проекты лесовосстановления. Новый сервис запустят в декабре 2023.

Автор: Петр Савельев
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