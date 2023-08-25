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Красноярск в последние выходные лета 2023 ожидает гроза

Красноярск в последние выходные лета 2023 ожидает гроза
Иллюстрация: letsgophotos.ru

По прогнозам Гидрометцентра в предстоящие выходные будут облачными и даже грозовыми.

#НОВОСТИ

В ночь на субботу 26 августа температура воздуха опустится до +16°C, днем воздух прогреется до +23°C, возможен дождь с грозами.

В воскресенье 27 августа днем до +23°C, облачно, без осадков, ночью +12°C.

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Автор: Петр Савельев
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