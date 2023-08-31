Вставай, Луна огромная: самое большое и яркое Суперлуние 2023

В ночь на 31 августа 2023 жители разных стран могли наблюдать «Голубую Луну» — второе Суперлуние в этом августе и самое большое в 2023.

Суперлуние — наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны — произошло 31 августа 2023. На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты Луна была с 30 августа 18:52 МСК, а фазу полнолуния имела 31 августа 04:37 МСК. Разница между этими событиями составит 9 ч 45 мин.

Второе полнолуние в месяце по-английски называют Blue Moon — Голубая Луна. Но это никак не связано с цветом нашего спутника, необычное название связано с выражением Once in a Blue Moon (дословно — «Однажды под голубой Луной», а-ля «После дождичка в четверг») — так говорят об исключительно редком событии. Два полнолуния в месяце бывает не так часто и не каждый год», — поясняют в Московском планетарии.

Словосочетание «Голубая Луна» не означает, что спутник Земли будет неестественного для него цвета. Этот термин применяется, когда два полнолуния приходятся на один календарный месяц и означают редкое событие. При этом Голубая Луна бывает двух видов:

Сезонная Голубая Луна — это всегда третье полнолуние в сезоне, но не четвертое. Ее даты всегда разные, и в ближайшие годы ожидается:

19 августа 2024 года;

20 мая 2027 года;

24 августа 2029 года;

А вот Календарная Голубая Луна — это ситуация, когда две Голубые Луны происходят в одном календарном году. Ближайшие даты:

31 августа 2023 года;

31 мая 2026 года;

31 декабря 2028 года;

30 сентября 2031 года.

Этот день, по мнению астрологов и эзотериков, несет мощнейшую энергетику. В это время принято проводить определенные ритуалы, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Как загадать желание 31 августа на Суперлуние, чтобы оно точно исполнилось? Написать свои просьбы на листке бумаги, поблагодарить за то, что уже достигнуто, и положить крупную купюру рядом с ним. Затем листок с просьбами оставляют на лунном свету на три дня. Экстрасенсы утверждают, что такой ритуал может помочь в «сбыче мечт» в до конца года.



Голубая Луна Kandinsky 2.2

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