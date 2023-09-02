Пятизвездочный теплоход «Максим Горький» попал в «аварию» и повредил корпус

Пятизвездочный теплоход «Максим Горький», принадлежащий компании «Водоходъ», попал в транспортное происшествие на воде. Пассажиров пришлось снимать с судна.

Роскошный четырехпалубный теплоход «Максим Горький» шел по Енисею из Красноярска в Дудинку. В ночь с 1 на 2 сентября судно попало в водное происшествие. По предварительным данным случилось касание о подводное препятствие недалеко от села Павловщина Сухобузимского района. В результате был поврежден корпус теплохода. «Максим Горький» остановился берега. Пассажиров пришлось снять с борта. Они были доставлены автобусами в Красноярск.

Причины происшествия выясняются Красноярской транспортной прокуратурой.

Отметим, теплоход «Максим Горький» приравнен к пятизвездочному отелю по степени комфорта и обслуживания. Стоимость туров из Дудинки в Красноярск начинается от 423 тыс. рублей.

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