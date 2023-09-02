Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.09
96,33
104,94
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Пятизвездочный теплоход «Максим Горький» попал в «аварию» и повредил корпус

Пятизвездочный теплоход «Максим Горький» попал в «аварию» и повредил корпус
Иллюстрация: Яндекс

Пятизвездочный теплоход «Максим Горький», принадлежащий компании «Водоходъ», попал в транспортное происшествие на воде. Пассажиров пришлось снимать с судна.

#НОВОСТИ

Роскошный четырехпалубный теплоход «Максим Горький» шел по Енисею из Красноярска в Дудинку. В ночь с 1 на 2 сентября судно попало в водное происшествие. По предварительным данным случилось касание о подводное препятствие недалеко от села Павловщина Сухобузимского района. В результате был поврежден корпус теплохода. «Максим Горький» остановился  берега. Пассажиров пришлось снять с борта. Они были доставлены автобусами в Красноярск.   

Причины происшествия выясняются Красноярской транспортной прокуратурой.  

Отметим, теплоход «Максим Горький» приравнен к пятизвездочному отелю по степени комфорта и обслуживания. Стоимость туров из Дудинки в Красноярск начинается от 423 тыс. рублей.

Читайте по теме:

 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Николаевке начали выкупать жилье у собственниковВ Николаевке начали выкупать жилье у собственников
  • В Красноярске составили топ вакансий предприятий ОПКВ Красноярске составили топ вакансий предприятий ОПК
  • В Красноярск к 9 сентября придут заморозкиВ Красноярск к 9 сентября придут заморозки
  • «Аэрофлот» увеличит красноярское авиакрыло втрое«Аэрофлот» увеличит красноярское авиакрыло втрое
  • В Красноярске от приютов для животных ждут заявки на получение субсидийВ Красноярске от приютов для животных ждут заявки на получение субсидий
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.