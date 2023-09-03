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Красноярск ожидает похолодание на первой неделе сентября

Красноярск ожидает похолодание на первой неделе сентября
Иллюстрация: vk.com

Согласно прогнозу Гидрометцентра осень в Сибири вступает в свои права, на новой рабочей неделе нас ожидает похолодание и дожди.

#НОВОСТИ

В понедельник 4 сентября в Красноярске днем до +23°С, облачно, ночью до +9°С.

Во вторник днем +19°С, возможен ливень, ночью +11°С.

В среду днем +18°С, дожди с грозами, ночью +11°С.

В четверг днем +17°С, облачно, ночью +8°С.

В пятницу +15°С днем, переменный дождь, ночью +9°С.

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Автор: Петр Савельев
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