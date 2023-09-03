Красноярск ожидает похолодание на первой неделе сентября

В понедельник 4 сентября в Красноярске днем до +23°С, облачно, ночью до +9°С.

Во вторник днем +19°С, возможен ливень, ночью +11°С.

В среду днем +18°С, дожди с грозами, ночью +11°С.

В четверг днем +17°С, облачно, ночью +8°С.

В пятницу +15°С днем, переменный дождь, ночью +9°С.

Пятизвездочный теплоход «Максим Горький» попал в «аварию» и повредил корпус Пятизвездочный теплоход «Максим Горький», принадлежащий компании «Водоходъ», попал в транспортное происшествие на воде. Пассажиров пришлось снимать с судна. Новости ДК Красноярск

Заняли нишу IKEA. Производство шкафов и кухонь в России выросло на 25% Большие объемы строительства жилья и льготная ипотека позволяют производителям мебели надеяться на рост продаж. При этом растут и цены на мебель, иногда быстрее инфляции. Новости ДК Екатеринбург

Lamoda откроет магазины спортивной одежды на месте Adidas За три года компания хочет открыть 300 магазинов в 20 городах, первые 50 торговых точек должны начать работу в 2023 г. В сети будут торговать ушедшими брендами Adidas, Puma, Reebok, Nike и др. Новости ДК Екатеринбург

«Роскосмос» сообщил о крушении станции «Луна-25». Российская лунная программа окончена? Станция стартовала 11 августа с космодрома Восточный, 17 августа поступили первые снимки спутника Земли, который сделал аппарат. Мягкая посадка на Луну была запланирована на 21 августа. Новости ДК Екатеринбург