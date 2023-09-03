Красноярск ожидает похолодание на первой неделе сентября
Согласно прогнозу Гидрометцентра осень в Сибири вступает в свои права, на новой рабочей неделе нас ожидает похолодание и дожди.
В понедельник 4 сентября в Красноярске днем до +23°С, облачно, ночью до +9°С.
Во вторник днем +19°С, возможен ливень, ночью +11°С.
В среду днем +18°С, дожди с грозами, ночью +11°С.
В четверг днем +17°С, облачно, ночью +8°С.
В пятницу +15°С днем, переменный дождь, ночью +9°С.
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