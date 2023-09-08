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На Красноярской железной дороге на 8% выросли перевозки пассажиров

На Красноярской железной дороге на 8% выросли перевозки пассажиров
Иллюстрация: КрасЖД

В августе 2023 вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправилось 887 тыс. пассажиров. Это на 8,3% больше, чем за тот же период 2022.

#НОВОСТИ
Большая часть пассажиров ездили на пригородных поездах — 708 тыс. (+10,6%). Поездами дальнего следования в августе воспользовались 179 тыс., что осталось на уровне 2022. Пассажирооборот в августе 2023 составил 251 млн пасс-км. Это на 1,2% больше показателя августа 2022.
 
За 8 месяцев 2023 пассажиропоток составил 5,3 млн пассажиров. Это +3,6% к январю-августу прошлого года. В пригородных направлениях отправилось в путь 4,2 млн человек (+2,7%). В поездах дальнего следования рост составил 7% — 1,1 млн человек. Пассажирооборот в январе — августе 2023 года достиг 1,4 млрд пасс-км. Это на 5,2% больше, чем за тот же период 2022.
 
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Автор: Петр Савельев
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