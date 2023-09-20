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Предпринимателей Красноярского края приглашают на B2B-сессию в Киргизию

Предпринимателей Красноярского края приглашают на B2B-сессию в Киргизию
Иллюстрация: правительство Красноярского края

B2B-сессия для субъектов малого и среднего предпринимательства состоится 11 октября в городе Джалал-Абаде (Кыргызстан). В ней могут принять участие предприниматели края.

#НОВОСТИ
Переговоры с киргизскими компаниями пройдут по вопросам сельского хозяйства, строительства, горнодобывающей промышленности, энергетики, производств и дистрибуции одежды, туризма. 
Рынок Киргизии доброжелательно настроен на сотрудничество с российскими компаниями. Существует много факторов, которые упрощают взаимодействие – это, в первую очередь, русский язык, на котором говорят многие, а также текущая ситуация в банковской системе, потому что банки Кыргызстана продолжают работать», – отметил Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
Участие в B2B-сессии бесплатное, но нужно зарегистроваться на мероприятие до 27 сентября. Участникам предоставят групповой трансфер от аэропорта Оша до аккредитованных гостиниц Джалал-Абада, а также к месту проведения мероприятия и обратно.
 
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Автор: Петр Савельев
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