Банк «Траст» выкупил долю в «Богучанском ЛЗУ»
В рамках банкротства ООО «Богучанский ЛПК» продана доля компании в «Богучанском лесозаготовительном участке» (ЛЗУ). Ее реализовали через торги.
Всего было подано две заявки. Покупателем 32,97% стал банк «Траст», пишет «КоммерсантЪ-Сибирь». ЛЗУ приобретено по стартовой цене в 100 тыс. рублей. Номинальная стоимость доли – 155,9 млн рублей.
В феврале 2022 банк уже приобрел 67,03% в ЛЗУ. Теперь ее увеличил до 100%.
«Богучанский ЛЗУ» сейчас находится в процедуре банкротства. В 2022 там ввели конкурсное производство. «Богучанский ЛПК» работал на мощностях Ангарского ЛПК, принадлежавшего IKEA. Признан банкротом в мае 2022.
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