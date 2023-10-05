Trescafeteros открыли первую шоколадерию в Красноярске

Заведение станет точкой продаж не только шоколада собственного производства, но и кофе, который компания возит из Латинской Америки.

В Красноярске открылась первая в городе шоколадерия — заведение, где будут готовить и подавать шоколад собственного производства. Об этом DK.RU рассказал Павел Стабров, соучредитель компанииTrescаfeteros, которой и принадлежит кафе.

Делать шоколад здесь будут из венесуэльского сырья (сейчас его закупают у поставщиков в Санкт-Петербурге, но в перспективе планируется перейти на прямые контакты с латиноамериканскими производителями).

Закупленный полуфабрикат мы будем прямо здесь темперировать, добавлять различные дополнительные ингридиенты и разливать в плитки. А также на его основе мы будем готовить напитки, которые можно будет выпить прямо здесь», — рассказывает Стабров.

По сути, новое заведение, которое называется «Пачамама» и расположено на ул. Диктатуры Пролетариата, 28, будет представлять собой синтез кафе на 15.. 20 сидячих мест и магазина, где помимо шоколада можно будет купить и кофе, который Trescafeteros возит из Колумбии и Венесуэлы.

Это будет основная и, по сути, единственная точка продаж нашего кофе и шоколада в розницу. Однако мы не будем сворачивать наши колаборационные проекты с другими магазинами и кафе», — говорит Стабров.

Он признает, что сейчас ежемесячный объем продаж его кофе в Красноярске не так велик — порядка 150 кг. В планах же увеличить его до 500 кг в месяц и столько же продавать шоколада. Выйти на эти показатели Trescafeteros хочет в горизонте года, а окупить плановые 2 млн рублей инвестиций — за шесть месяцев.

О среднем чеке Стабров говорит неуверенно — все сильно зависит от курса доллара, на который завязаны цены кофе и шоколада.

Так или иначе мы не собираемся отказываться от премиального продукта и уходить в сегмент сугубо коммерческих сортов. Основную ставку мы продолжим делать на спешалы — вкусные и дорогие. Считаю, что в Красноярске достаточно ценителей по-настоящему хорошего кофе и шоколада, чтобы наша продукция оказалась востребованной», — резюмировал он.

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