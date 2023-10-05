Красноярский край попал в число лучших регионов России для гастрономического туризма
Туристы здесь предпочитают пробовать всевозможные вариации блюд из рыбы и дичи.
В числе шести лучших регионов для гастротуризма в России, по мнению специалистов сервиса путешествий tutu.ru, оказался и Красноярский край, сообщают «РИА Новости».
По словам издания, наиболее популярны в кухне региона пельмени, блюда из дичи и сугудай.
Помимо Красноярского края в перечень лучших гастротуристических регионов РФ вошли: Адыгея, Астраханская область, Приморье, Ростовская область и Татарстан.
На основании чего строилось ранжирование, агентство не сообщает. Однако еще в середине августа 2023 в tutu.ru провели опрос своих пользователей на предмет предпочитаемой ими кухни. По его итогу 39% отдали предпочтение кавказской кухне, 15% — донской, и 7% — сибирской. Дальневосточная и татарская кухни тогда набрали по 5% голосов.
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