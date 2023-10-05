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Красноярский край попал в число лучших регионов России для гастрономического туризма

Красноярский край попал в число лучших регионов России для гастрономического туризма
Иллюстрация: t.me/bellinimedia

Туристы здесь предпочитают пробовать всевозможные вариации блюд из рыбы и дичи.

#НОВОСТИ

В числе шести лучших регионов для гастротуризма в России, по мнению специалистов сервиса путешествий tutu.ru, оказался и Красноярский край, сообщают «РИА Новости».

По словам издания, наиболее популярны в кухне региона пельмени, блюда из дичи и сугудай.

Помимо Красноярского края в перечень лучших гастротуристических регионов РФ вошли: Адыгея, Астраханская область, Приморье, Ростовская область и Татарстан.

На основании чего строилось ранжирование, агентство не сообщает. Однако еще в середине августа 2023 в tutu.ru провели опрос своих пользователей на предмет предпочитаемой ими кухни. По его итогу 39% отдали предпочтение кавказской кухне, 15% — донской, и 7% — сибирской. Дальневосточная и татарская кухни тогда набрали по 5% голосов.

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Автор: Петр Савельев
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