Социальные предприниматели Красноярского края могут получить гранты

Размер гранта на реализацию проекта составляет до 500 тысяч рублей. Предприниматели из Арктической зоны могут рассчитывать до 1 млн рублей.

На господдержку могут рассчитывать представители малого и среднего предпринимательства. Главное условие — регистрация на территории Красноярского края и ведение бизнеса в регионе. Сумма гранта составит 75% от затрат.

Участники конкурса должны пройти бесплатное обучение (до подачи документов на конкурсный отбор) в центре «Мой бизнес». Средства можно будет потратить по 15 направлениям расходов, в том числе на аренду и ремонт помещения, приобретение оборудования, сырья и расходных материалов, на продвижение в социальных сетях», – рассказал замруководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.

Заявки принимают до 10 ноября в агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края по почте или лично по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75, каб. 114. Пакет документов, подписанный усиленной электронной подписью, можно отправить на адрес: priem@krasmsp.ru.

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