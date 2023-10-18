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Красноярский край прибавил в частных домах

Красноярский край прибавил в частных домах
Иллюстрация: freepik.com

ИЖС в регионе показало существенный прирост по вводу жилья.

#НОВОСТИ

За девять месяцев 2023 в Красноярском крае поставлено на учет в Росреестре 4 317 объектов индивидуального жилищного строительства, что на 17,3% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает ведомство. Суммарная площадь зарегистрированных частных домов составила 581 тыс. кв. м.

Особо выразительной была динамика в третьем квартале. Так, с июля по сентябрь (включительно) населением введено жилых домов на 41,1% больше, чем предыдущем квартале, а среднемесячный ввод составил 67 тыс. кв. м. против 50 тыс. кв.м во втором», — отмечают в Россреестре.

В массе своей речь идет о деревянном домостроении — на его долю приходится 55,1% введенного жилья. Дальше, с существенным отставанием, идут блочные дома (18,3%). На монолитные и кирпичные же приходится лишь 6,4% и 5,5% соответственно.

Напомним, что, по мнению экспертов строительного рынка Красноярского края, столь выраженная динамика ИЖС в регионе объясняется особенностями статистического учета в этом сегменте. Дело в том, что в список попадают не только вновь построенные дома, но и те, что были возведены ранее, а зарегистрированы только сейчас — в рамках дачной амнистии.

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Частных домов в регионе (в пересчете на квадратные метры) простроено почти на 30% больше.

Автор: Петр Савельев
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