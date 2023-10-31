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Рейсы из Красноярска в Пекин планируют запустить в конце 2023

Рейсы из Красноярска в Пекин планируют запустить в конце 2023
Иллюстрация: ДК

Запуск прямого авиарейса Красноярск — Пекин перенесли на конец декабря. Об этом сообщил ТАСС Евгений Владимиров, генеральный директор международного аэропорта Красноярск.

#НОВОСТИ
Он рассказал, что уже открыта продажа билетов в Харбин, полеты стартуют с 24 декабря. Прямые регулярные рейсы из Красноярска в Харбин будет выполнять авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на самолетах Superjet 100.
Надеемся, что к концу года наконец-то откроется Пекин и Санья (Китай)», — сказал Евгений Владимиров.
Причина переноса запуска рейсов не сообщается. Изначально планировалось, что полеты стартуют в ноябре. 
 
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О том, что происходит в аэропорту сейчас и куда он движется, «Деловой квартал» расспросил Евгения Владимирова, его нового руководителя.

Пассажиропоток Красноярского аэропорта преодолел отметку в 3 млн

В прошлом году эта цифра была достигнута лишь к концу года.

Из Красноярска планируют запустить рейсы в Пекин

Прямые рейсы из аэропорта Красноярска в Пекин планируют запустить в начале ноября. Об этом ТАСС сообщил Евгений Владимиров, генеральный директор аэропорта.

Автор: Петр Савельев
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