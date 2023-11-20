​​Бывший сайт ТВК исключили из списка иноагентов

ООО «Новости» (бывший сайт tvk6.ru) исключили из реестра иностранных агентов. Информация появилась на сайте Минюста.

После проверки ведомство не обнаружило нарушений законодательства в деятельности ООО «Новости».

Согласно федеральному закону, организацию исключают из реестра иноагентов, если в течение года она не получает финансирование или иной помощи от иностранных источников. ООО «Новости» обратилось в Минюст с заявлением об исключении. По итогам проверки ведомство приняло положительное решение», — написали в Telegram-канале ТВК.

ООО «Новости» попало в реестр иноагентов в сентябре 2022. Поводом для этого стал платеж благотворительного фонда Михаила Прохорова на информационное сопровождение Красноярской книжной ярмарки.

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