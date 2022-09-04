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«ТВК-Красноярск» обжалует решение Минюста о присвоении статуса СМИ-иноагента

«ТВК-Красноярск» обжалует решение Минюста о присвоении статуса СМИ-иноагента
Иллюстрация: yandex.ru

Руководство «ТВК» планирует отменить внесение в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

#НОВОСТИ

Напомним, как ранее сообщал DK.RU, компания «Новости»*, учредитель сетевого издания «ТВК Красноярск», было поименовано СМИ-иноагентом.

В официальном заявлении редакции сайта ТВК сообщается, что редакция издания не получает финансирование из-за границы, поэтому не может быть признано иноагентом.

Официальных объяснений от ведомства по этому поводу нет. Мы не получали иностранного финансирования. Данное решение считаем незаконным и будем обжаловать в установленном порядке. До этого времени мы будем выполнять все необходимые требования законодательства».

Вадим Востров, генеральный продюсер телекомпании ТВК, заявил «Проспекту Мира», что

ситуация непростая и очень запутанная»,

поэтому редакция проводит консалтинг с юристами.

Телеканал ТВК и соцсети продолжают работать.

Недавно Вадим Востров был в судебном порядке оштрафован на 40 тыс. рублей по статье «О дискредитации вооруженных сил России».

*) признаны физическими лицами и СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

 

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Автор: Петр Савельев
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