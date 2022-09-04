«ТВК-Красноярск» обжалует решение Минюста о присвоении статуса СМИ-иноагента
Руководство «ТВК» планирует отменить внесение в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
Напомним, как ранее сообщал DK.RU, компания «Новости»*, учредитель сетевого издания «ТВК Красноярск», было поименовано СМИ-иноагентом.
В официальном заявлении редакции сайта ТВК сообщается, что редакция издания не получает финансирование из-за границы, поэтому не может быть признано иноагентом.
Официальных объяснений от ведомства по этому поводу нет. Мы не получали иностранного финансирования. Данное решение считаем незаконным и будем обжаловать в установленном порядке. До этого времени мы будем выполнять все необходимые требования законодательства».
Вадим Востров, генеральный продюсер телекомпании ТВК, заявил «Проспекту Мира», что
ситуация непростая и очень запутанная»,
поэтому редакция проводит консалтинг с юристами.
Телеканал ТВК и соцсети продолжают работать.
Недавно Вадим Востров был в судебном порядке оштрафован на 40 тыс. рублей по статье «О дискредитации вооруженных сил России».
*) признаны физическими лицами и СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
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