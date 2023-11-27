Мораторий на внеплановые проверки бизнеса в Красноярском крае будет действовать в 2024

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ продлить действующие ограничения на внеплановые проверки бизнеса по всей стране, в том числе в Красноярском крае, на 2024.

Проводить внеплановый контроль можно будет при угрозе для жизни граждан, ЧС, по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры или если возникает риск нарушений обязательных требований. Такой мораторий в стране ввели в 2022, затем продляли в 2023. По информации регионального минэкологии, за это время в Красноярском крае число проверок сократилось в 10 раз.

Данная мера позволяет снизить административное давление на бизнес, а также сместить акценты с контроля и наказания на профилактику и предупреждение нарушений», — сообщила министр экономики и регионального развития края Татьяна Магдибур.

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