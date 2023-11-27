Красноярцы стали чаще шить одежду на заказ

За два года спрос в этом сегменте вырос более чем вдвое.

Спрос на услуги по пошиву одежды в Красноярске за неполный 2023 вырос на 60%, по отношению к 2021, сообщили в «Авито Услуги».

За два последних года рост спроса в этом сегменте составил 137%. Причем, увеличился он со стороны не только частных клиентов, но и бизнеса. За пошивом обращаются к частным портным (+164% по сравнению с 2021 годом) и в ателье (+149%). А у локальных брендов запрос на производственные мощности вырос на 405% за два года.

У заказчиков растет интерес к локальным брендам и уникальным вещам, изготовленным на заказ, поэтому увеличивается спрос на исполнителей, предлагающих услуги по индивидуальному пошиву. А локальные бренды одежды, в связи с возросшим потоком заказов, ищут швейные цеха и производства, предлагающие услуги по изготовлению одежды большими партиями под ключ. Такой рост спроса дает импульс к развитию всего сегмента услуг по пошиву одежды», — говорит Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в «Авито Услугах».

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