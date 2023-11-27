Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.11
88,81
96,91
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы стали чаще шить одежду на заказ

Красноярцы стали чаще шить одежду на заказ
Иллюстрация: freepik.com

За два года спрос в этом сегменте вырос более чем вдвое.

#НОВОСТИ

Спрос на услуги по пошиву одежды в Красноярске за неполный 2023 вырос на 60%, по отношению к 2021, сообщили в «Авито Услуги».

За два последних года рост спроса в этом сегменте составил 137%. Причем, увеличился он со стороны не только частных клиентов, но и бизнеса. За пошивом обращаются к частным портным (+164% по сравнению с 2021 годом) и в ателье (+149%). А у локальных брендов запрос на производственные мощности вырос на 405% за два года.

У заказчиков растет интерес к локальным брендам и уникальным вещам, изготовленным на заказ, поэтому увеличивается спрос на исполнителей, предлагающих услуги по индивидуальному пошиву. А локальные бренды одежды, в связи с возросшим потоком заказов, ищут швейные цеха и производства, предлагающие услуги по изготовлению одежды большими партиями под ключ. Такой рост спроса дает импульс к развитию всего сегмента услуг по пошиву одежды», — говорит Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в «Авито Услугах».

Читайте также:

Торговая сеть «Фасоль» запустит в 2024 более 50 магазинов в Сибири

Торговая сеть откроет более 50 точек в регионах Сибири, из них 27 — в 1П, пишет «КоммерсантЪ-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу METRO

В Красноярске открылся магазин одежды от Gulliver Group

Торговая точка появилась в ТРЦ «Планета». Площадь магазина составляет 125 кв. м.

Посмотреть на бизнес с fashion-подиума

Интеграции продолжают все сильнее связывать самые, казалось бы, несочетаемые сферы и индустрии. Театр и гастрономия, нейросети и строительство.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания Красноярского краяРомана Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания Красноярского края
  • Романа Гольдмана хотят объявить в международный розыскРомана Гольдмана хотят объявить в международный розыск
  • Учредителем номинации «Банкир года» в Красноярске стала федеральная компанияУчредителем номинации «Банкир года» в Красноярске стала федеральная компания
  • Экспертами номинации «Корпоративный спорт» стали спортсмены, чиновники и амбассадоры ЗОЖЭкспертами номинации «Корпоративный спорт» стали спортсмены, чиновники и амбассадоры ЗОЖ
  • На месторождении «Высокое» в Красноярском крае возводят горно-обогатительный комбинатНа месторождении «Высокое» в Красноярском крае возводят горно-обогатительный комбинат
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.