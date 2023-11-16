Торговая сеть «Фасоль» запустит в 2024 более 50 магазинов в Сибири
Торговая сеть откроет более 50 точек в регионах Сибири, из них 27 — в 1П, пишет «КоммерсантЪ-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу METRO.
Магазины появятся в Красноярске, а также Новосибирске, Иркутске, Новокузнецке, Омске, Томске, Кемерове и Барнауле. Часть магазинов запустят на условиях софинансирования.
За 2023 в Сибири было открыто 19 магазинов «Фасоли».
Справка
«Фасоль» – это сеть продуктовых магазинов формата «у дома». Это франчайзинговый проект компании Метро Кэш энд Керри. По данным 2ГИС, в Красноярске работает 33 магазина сети.
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