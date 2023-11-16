Торговая сеть «Фасоль» запустит в 2024 более 50 магазинов в Сибири

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Торговая сеть откроет более 50 точек в регионах Сибири, из них 27 — в 1П, пишет «КоммерсантЪ-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу METRO.