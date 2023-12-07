В Красноярск привезли первые электробусы

О том, что новый для Красноярска транспорт, доставили в город сообщил губернатор Михаил Котюков.

Он рассказал, что сейчас электробусы готовят к запуску на линию. Проходят необходимые подготовительные процедуры. Стоит задача протестировать их в сибирских климатических условиях.

— Обязательно до конца года их презентуем. Пока к нам доставлено 2 единицы. Готовим для них зарядную инфраструктуру. В начале следующего года выведем на линии, — сообщил позднее мэр Красноярска Владислав Логинов.

Весной на сайте госзакупок появлялось сообщение о закупке 11 единиц транспорта. Стоимость поставки была оценена в 471,9 млн рублей. Деньги выделены из городского бюджета. Также сообщалось, что для Красноярск планируют закупить еще девять электробусов и две зарядные станции к ним по федеральной программе модернизации городского электротранспорта.

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