В Красноярском крае стартовала заявочная кампания конкурса «ПРОФ-IT»
Заявки будут принимать до конца февраля.
Открыт прием заявок для участия в IV Национальном конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация». Принять в нем участие могут ИТ-предприятия со всей России, включая Красноярский край.
В этом году лучших будут определять в 12 номинациях:
- «Большие данные»;
- «Технологии умного города»;
- «Аналитика данных»;
- «Искусственный интеллект»;
- «Цифровой двойник»;
- «Технологии беспроводной связи»;
- «Технологии виртуальной и дополненной реальности»;
- «Информационная безопасность»;
- «Управление информационными ресурсами»;
- «Идентификация и аутентификация»;
- «Облачные технологии»;
- «Стартап».
Подать заявку можно на официальном сайте конкурса https://digit.d-russia.ru/. Сделать это нужно до 29 февраля 2024.
Победителей определят в рамках XII Всероссийского форума «ПРОФ-IT.2024».
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