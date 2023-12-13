В Красноярском крае стартовала заявочная кампания конкурса «ПРОФ-IT»

Заявки будут принимать до конца февраля.

Открыт прием заявок для участия в IV Национальном конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация». Принять в нем участие могут ИТ-предприятия со всей России, включая Красноярский край.

В этом году лучших будут определять в 12 номинациях:

«Большие данные»;

«Технологии умного города»;

«Аналитика данных»;

«Искусственный интеллект»;

«Цифровой двойник»;

«Технологии беспроводной связи»;

«Технологии виртуальной и дополненной реальности»;

«Информационная безопасность»;

«Управление информационными ресурсами»;

«Идентификация и аутентификация»;

«Облачные технологии»;

«Стартап».

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса https://digit.d-russia.ru/. Сделать это нужно до 29 февраля 2024.

Победителей определят в рамках XII Всероссийского форума «ПРОФ-IT.2024».

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