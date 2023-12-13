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В Красноярском крае стартовала заявочная кампания конкурса «ПРОФ-IT»

В Красноярском крае стартовала заявочная кампания конкурса «ПРОФ-IT»
Иллюстрация: freepik.com

Заявки будут принимать до конца февраля.

#НОВОСТИ

Открыт прием заявок для участия в IV Национальном конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация». Принять в нем участие могут ИТ-предприятия со всей России, включая Красноярский край.

В этом году лучших будут определять в 12 номинациях:

  • «Большие данные»;
  • «Технологии умного города»;
  • «Аналитика данных»;
  • «Искусственный интеллект»;
  • «Цифровой двойник»;
  • «Технологии беспроводной связи»;
  • «Технологии виртуальной и дополненной реальности»;
  • «Информационная безопасность»;
  • «Управление информационными ресурсами»;
  • «Идентификация и аутентификация»;
  • «Облачные технологии»;
  • «Стартап».

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса https://digit.d-russia.ru/. Сделать это нужно до 29 февраля 2024.

Победителей определят в рамках XII Всероссийского форума «ПРОФ-IT.2024».

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Среди главных причин — износ прежних устройств, разочарование в старом девайсе, а также появление новых моделей на рынке. Чаще всего жителям Красноярска и региона удается обновлять смартфоны.

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Автор: Петр Савельев
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