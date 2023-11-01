50% красноярцев увеличили траты на технику в 2023

Среди главных причин — износ прежних устройств, разочарование в старом девайсе, а также появление новых моделей на рынке. Чаще всего жителям Красноярска и региона удается обновлять смартфоны.

46% красноярцев рассказали, что за 2023 их статьи расходов на технику и электронику выросли — больше трети из них фиксируют увеличение трат на 10-20%. При этом для каждого второго жителя Красноярска и региона «контрольный рубеж» техники составляет от одного до трех лет: об этом заявили 47% опрошенных. Такие данные приводятся в опросе Группы Ренессанс страхование и компании «Ситилинк».

Главные причины, из-за которых пользователи предпочитают заменять устройства — износ прежней техники (53%), разочарование в старом девайсе (11%), появление на рынке новых моделей гаджетов (9%).

Чаще всего красноярцы заменяют смартфоны — об этом сказали 68%. Еще 26% и 22% приходятся на ноутбуки и телевизоры соответственно.

«Спусковыми крючками» становятся невнимательность и небрежность пользователей: например, 36% устройств ломаются из-за ношения в кармане, 31% владельцев роняют гаджеты на твердый пол, 28% случайно задевают их либо кладут в одну сумку с ключами (23%).

Видимые повреждения вызывают у красноярцев чувство неудовлетворения (36%), вины (35%) и даже разочарования в себе (18%), поскольку техника была ценна (32%) и стоила очень дорого (24%). Каждый шестой (17%) отметил, что первые трещины и сколы на новом девайсе можно заметить уже через месяц после использования, а 2% — увидели их через неделю. Тем не менее, 71% опрошенных стараются относиться к технике довольно аккуратно, а первые дефекты появляются только по прошествии года (41%)», — дополняют в исследовании.

Чтобы защитить устройства от неприятных последствий, красноярцы устанавливают защитные чехлы и пленки (59%), регулярно очищают технику от пыли и грязи (26%), не используют гаджеты в ванной комнате (20%), хранят технику в безопасных местах (16%) и устанавливают стабилизатор напряжения дома (7%).

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