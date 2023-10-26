Цифровизация Красноярска обойдется в 87 млн рублей

Соответствующую муниципальную программу на 2024 рассмотрели депутаты красноярского Горсовета. Ее главное нововведение – перевод городских информационных систем на отечественное ПО

Депутаты красноярского Горсовета рассмотрели и рекомендовали к утверждению муниципальную программу «Цифровизация Красноярска» на 2024 и плановый период». В следующем году на ее реализацию будет выделено 87 млн рублей.

В мэрии Красноярска отметили, что одним из основных результатов ее реализации должно стать повышение доли граждан и юрлиц, которые получают муниципальные услуги в электронной форме. Планируется, что в 2024 этот показатель составит 54%, а к 2026 вырастет до 60%.

Главное нововведение программы – перевод муниципальных информационных систем на отечественное программное обеспечение (ПО). Таковы требования федерального законодательства в сфере импортозамещения. На эти цели в 2024 предусмотрено более 51 млн рублей.

По словам главы Красноярска Владислава Логинова, перевод на отечественное ПО позволит снизить риски информационной безопасности и повысит доступность информационных ресурсов для горожан.

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