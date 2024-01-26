В Туве введен режим ЧС из-за аварии на электростанции
На территории Республики Тыва объявлена чрезвычайная ситуация, из-за аварии на электростанции без электричества и теплоснабжения осталось несколько населенных пунктов.
Об этом сообщил в ТГ-канале Владислав Ховалыг, глава региона.
Авария, приведшая к потере электроснабжения, случилась на дизельной электростанции в Тоджинском районе в ночь на пятницу 26 января 2024.
По предварительной информации причиной стало короткое замыкание в электропроводке, которое привело к возгоранию кабелей и оборудования в здании электростанции.
Без электроэнергии и тепла осталось несколько населенных пунктов района.
Ночные температуры в Туве сейчас составляют до –30оС.
По данным г-на Ховалыга, в село Тоора-Хем, в котором и находится вышедшая из строя электростанция, направили две мобильные дизель-генераторные установки из резерва республиканского правительства.
Кроме того, планируется отправить три дизель-генератора по 200 кВт в район происшествия в ближайшее время.
На месте аварии работают бригады энергетиков.
На полное восстановление работоспособности электростанции понадобится около недели.
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