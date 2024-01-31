«Сократить дистанцию»: как подружить малый бизнес и власть

Предприниматели являются одной из основных движущих сил развития территорий. Правда, для эффективной работы им нужно учиться взаимодействовать с другой такой же силой — властью.

Всевозможные программы поддержки бизнеса на федеральном, региональном или даже муниципальном уровне сегодня уже не редкость. Например, только на уровне Красноярского края таких существует около сотни. Однако необходимость коммуникаций с власть имущими, особенно в части денежных вопросов, нередко отпугивают предпринимателей. И это касается не только субсидий, грантов и прочего подобного, но и взаимодействия с контролирующими организациями, налоговыми органами и так далее.

По данным статистики, 90% предприятий малого и среднего бизнеса, погибают в течение первого года своей жизни. И одна из причин этого — отсутствие опыта взаимодействия с госорганами: неумение оформлять разрешительные документы, проектно-сметную документацию и так далее. Крупный бизнес может позволить себе профильных специалистов в этом вопросе. У частных предпринимателей такой возможности нет», — рассуждает Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля».

Закрыть дефицит этих компетенций — задача GR-акселератора, запущенного металлургами совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей три года назад. По сути, это «ускоренные курсы» по построению коммуникаций между властью и предпринимателями. Его участники объединяются в команды, в которые входят представители исполнительной и представительной власти, локальные агентства развития, предприниматели и некоммерческие организации. Такими составами они прорабатывают заявленные проекты, чтобы максимально повысить скорость их реализации и снизить риски.

GR-акселератор «Норникеля» сейчас работает в трех территориях деятельности компании — в Норильске (Красноярский край), Мончегорске и Печенгском район (Мурманская область). Только на Таймыре с его помощью реализуется инвестпроектов на более чем 400 млн рублей, что говорит, как о заинтересованности в этой работе самими металлургами, так и о востребованности такого формата.

Проекты, которые реализуются, благодаря этой акселерационной программе — это замечательные примеры того, как на муниципальном уровне можно реализовать многие начинания, связанные с социальным развитием территорий, развитием человеческого потенциала, поддержкой работников и их семей. А также, как это связано с корпоративными инвестпрограммами», — отметил президент РСПП Александр Шохин.

Стоит также отметить, что сроки прорабатываемых проектов не выходят за горизонт в два года. Так, ряд идей, заявленных во втором сезоне акселератора, который проходил осенью 2023, уже реализован — недавно их представили во время демо-дня, который прошел в Москве. Норильчане привезли в столицу для демонстрации сервис по переработке старых автомобильных шин в резиновую крошку, которая потом используется для покрытия детских площадок, горнолыжная база в Кайеркане и туристический центр «Четыре ветра», который станет агрегатором внутренних туров. Также публике представили проект облагораживания Ленинградской набережной в Мончегорске, площади Металлургов в поселке Никель и Парка новых возможностей в Заполярном (мурманская область). Все они не только были проработаны в рамках GR-акселератора, но и получили поддержку «Норникеля».

За время работы акселератора у предпринимателей появилось понимание, какие проекты необходимы для развития территорий. И мы получили синергию власти, бизнеса и общественности для того, чтобы благоустроить наши города и сделать их среду более комфортной и полезной для жителей», — говорит директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова.

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