Выше нормы: Красноярск ожидает мягкий февраль

С текущих выходных в столице Восточной Сибири начнется повышение атмосферной температуры, возможны оттепели.

Синоптики утверждают, что февраль 2024 станет мягким и теплым.

В субботу и воскресенье мегаполис окажется под влиянием атмосферных фронтов, пройдет снег.

В субботу ночью −19°C, днем −9°C.

В воскресенье ночью −13°C, днем до −6°C.

Синоптики Гидрометцентра сообщают, что эти показатели на 2…3°C выше среднестатистических значений.

Согласно прогнозу специалистов, на следующей неделе потеплеет еще на пару градусов.

В целом среднемесячная температура в последний месяц зимы в Красноярске будет выше климатической нормы на 1…2°C, возможны даже оттепели с плюсовыми температурами.

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