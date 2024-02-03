Выше нормы: Красноярск ожидает мягкий февраль
С текущих выходных в столице Восточной Сибири начнется повышение атмосферной температуры, возможны оттепели.
Синоптики утверждают, что февраль 2024 станет мягким и теплым.
В субботу и воскресенье мегаполис окажется под влиянием атмосферных фронтов, пройдет снег.
В субботу ночью −19°C, днем −9°C.
В воскресенье ночью −13°C, днем до −6°C.
Синоптики Гидрометцентра сообщают, что эти показатели на 2…3°C выше среднестатистических значений.
Согласно прогнозу специалистов, на следующей неделе потеплеет еще на пару градусов.
В целом среднемесячная температура в последний месяц зимы в Красноярске будет выше климатической нормы на 1…2°C, возможны даже оттепели с плюсовыми температурами.
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