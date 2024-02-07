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Торговые сети Красноярска поднимут цены на макароны

Торговые сети Красноярска поднимут цены на макароны
Иллюстрация: 8photo / freepik.com

Стоимость макаронных изделий вырастет в магазинах Красноярска. В конце 2023 и начале 2024 местные продуктовые ретейлеры получили уведомления от производителей об изменении закупочных цен.

#НОВОСТИ
Среди тех, кто объявил о готовящемся повышении цен, есть ряд крупных брендов, например, «Макфа» и «Шебекино». Компании предупредили, что стоимость макаронных изделий вырастет в пределах 10%. 
 
В сети гастрономов «Красный Яр» DK.RU рассказали, что производители объясняют пересмотрел закупочных цен ростом стоимости муки и логистических услуг. В торговой сети «Командор» уточнили, что цены на муку в 4К 2023 выросли от 5 % до 25%. Там также добавили, что макароны не дорожали в течение 2023.
 
Повышение закупочных цен не всегда сразу заметно покупателям. В «Красном Яре» говорят, что вероятнее всего, макароны будут дорожать постепенно. Тем более пока у ретейлеров есть запас продукции. К тому же всегда можно будет найти альтернативу подорожавшим брендам. 
 
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Автор: Петр Савельев
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