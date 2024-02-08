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Работников «Норникеля» оденут в экзоскелеты

Работников «Норникеля» оденут в экзоскелеты
Иллюстрация: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Устройство разработали несколько лет назад в R&D-подразделении компании. Сейчас его готовят к запуску в серию.

#НОВОСТИ

В России стартует серийное производство эксзоскелетов для промышленных предприятий. Об этом сообщили в компании TEN group (входит в группу «ТехноСпарк»), которая и будет изготавливать устройство.

Первым потребителем этих эксзоскелетов станет «Норникель», специалисты которого и разработали прототип, запущенный в серию.

У нас есть возможность детально оценить экзоскелет и выбрать необходимое направление для его модификации. Устройство будет производиться на мощностях контрактного бизнеса группы „ТехноСпарк“. Это производство деталей, металлообработка и сборка высокотехнологичного оборудования», — говорит главный менеджер центра развития цифровых технологий «Норникеля» Владислав Давыдов, являющийся также руководителем этого проекта.

Отличительной особенностью этого экзоскелета является его грузоподъемность. Она составляет 60 кг — это самый большой показатель для подобных устройств в стране. Металлурги планируют использовать его для облегчения человеческого труда при строительстве и ремонте техники.

В перспективе планируется поставлять эти устройства на открытый рынок. По словам генерального директора TEN group Юрия Бочарова, объем российского рынка промышленных экзоскелетов сегодня оценивается в 20 тыс. штук. Они востребованы производственными предприятиями, в добывающей и обрабатывающей промышленности, логистике.

При производстве этих экзоскелетов будут использоваться в основном отечественные детали. Это избавит нас от влияния санкций», — отметил Бочаров.

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Автор: Петр Савельев
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