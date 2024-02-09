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В Красноярске задержали художника Василия Слонова

В Красноярске задержали художника Василия Слонова
Автор фото: freepik. Иллюстрация: freepik.com

В отношении Слонова возбуждено уголовное дело по статье о «демонстрации экстремистской символики». Художник задержан на 48 часов

#НОВОСТИ

Сегодня стало известно о задержании красноярского художника Василия Слонова. Об этом в одной из соцсетей сообщила его супруга.

В отношении Слонова, как следует из опубликованного его супругой постановления следователя, возбуждено уголовное дело по статье 282.4 (Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций).

Сейчас он задержан на 48 часов. По словам супруги художника, меру пресечения ему изберут в субботу, 10 февраля.

Отметим, что в осенью 2023 Василий Слонов был привлечен к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Тогда его оштрафовали на 1 тыс рублей.

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Автор: Петр Савельев
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