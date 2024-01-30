Депутата Заксобрания Александра Глискова оставили в СИЗО
Сегодня в Центральном районном суде Красноярска прошло судебное заседание, где пересматривали меру пресечения депутату Заксобрания Александру Глискову.
Следствие ходатайствовало о дальнейшем содержании депутата в СИЗО. Суд ходатайство удовлетворил и принял решение продлить арест до 30 марта 2024.
Напомним, Александра Глискова арестовали 2 ноября, а днем ранее задержали.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По предварительным данным, в декабре 2016... мае 2017 Александр Глисков под угрозой увольнения одного из руководителей государственного предприятия Красноярска получил взятку в особо крупном размере. В обмен он обещал сохранить руководителю занимаемую должность, покровительство по службе и создание благоприятных условий для деятельности предприятия.
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