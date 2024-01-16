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На бизнесмена Генералова завели новые уголовные дела

На бизнесмена Генералова завели новые уголовные дела
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Возбуждены новые уголовные дела в отношении Евгения Генералова о вымогательстве и мошенничестве, сообщили в краевой прокуратуре. Его имущество стоимостью более 216 млн рублей арестовали.

#НОВОСТИ
Выяснилось, что с 2015 по февраль 2021 Генералов вымогал деньги у одной из собственниц жилых домов микрорайона Солнечный. Он требовал с нее 75 тыс. рублей за возможность проехать к своему дому и использовать коммуникации.
 
В период январь 2015...февраль 2016 предприниматель, используя фиктивную долговую расписку, предъявил судебное решение о повторном взыскании 822 тыс. рублей с бывшего должника из Назарова. Несмотря на то, что мужчина отдал долг, у него взыскали автомобиль и часть средств.
 
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). По решению Центрального районного суда наложен арест на имущество Генералова и его сообщников. Под арест попал 461 земельный участок в Солнечном.
 
Сейчас предприниматель находится под арестом до 19 января. Евгения Генералова задержали в сентябре по подозрению в мошенничестве.
 
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Автор: Петр Савельев
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