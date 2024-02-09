Красноярский край вошел в антирейтинг по объему загрязнений водных объектов в 2023

Больше 5% всех инцидентов в стране, связанных с высоким и экстремально загрязнением вод, пришлось на Красноярский край. Сразу после еще один регион СФО — Новосибирская область.

Красноярский край стал одним из лидеров в антирейтинге регионов, где зафиксировали экстремальные загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов. На долю региона приходится 5,3% всех загрязнений водных объектов в стране — это на 0,3% меньше, чем показатель Московской области.

За 2023 в Красноярском крае зафиксировали 146 случае загрязнений поверхностных вод. Из них 105 случаев высокого загрязнения и 41 — экстремально высокого.

Иллюстрация: finexpertiza.ru

Сразу после Красноярского края следует еще один регион Сибири — Новосибирская область. На нее приходится 4,7% случаев от общего объема в стране. Там фиксируют практически вполовину меньше высоких загрязнений — 66 случаев, а вот экстремально высокого больше — 64 случая.

В 2023 число выявленных в России случаев экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов выросло на 62% по сравнению с предыдущим годом», — отмечают в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Расчеты сделаны на основе оперативных данных Росгидромета.

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