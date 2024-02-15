Ренат Даутханов станет руководителем «Красноярскавтотранса»

Сегодня на сессии Заксобрания депутаты согласовали кандидатуру руководителя государственного предприятия «Красноярскавтотранс».

Им станет Ренат Даутханов, первый замминистра транспорта региона, — сообщили в пресс-службе ЗС.

«Красноярскавтотранс» является региональным оператором по внедрению безналичной оплаты в общественном транспорте.

По данным «Контур.Фокус» (сервиса, который специализируется на проверке контрагентов), с сентября 2023 должность руководителя предприятия занимает замдиректора по финансовым вопросам Ольга Сергиенко.

Справка Ренат Даутханов родился в Мотыгино в 1981. Работал в органах внутренних дел, в том числе был заместителем начальника отдела дорожной инспекции управления ГИБДД по Красноярскому краю, заместителем начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по краю. В 2022 его назначили первый заместителем министра транспорта края.

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