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Красноярского бизнесмена будут судить за хищение 1,4 млрд рублей

Красноярского бизнесмена будут судить за хищение 1,4 млрд рублей
Иллюстрация: wirestock / ru.freepik.com

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении Александра Нусса, бенефициарного владельца компании «Сиблес Проект».

#НОВОСТИ
Фигупанта обвиняют в мошенничестве и валютных операциях на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
 
По версии следствия, в 2015 г-н Нусс вместе с неустановленными лицами украл более 1,4 млрд рублей кредитных средств, выделенных госкорпарцией «ВЭБ.PФ» для создания производственного комплекса по глубокой переработке леса в  Сосновоборске. Деньги перевели на расчетные счета других организаций и в другие страны. Так Нусс перевел более 12 млн евро (свыше 770 млн рублей) в Швецию на банковский счет нерезидента — иностранной компании. Операцию провели по подложным документам под видом оплаты по контракту за поставку технологического оборудования. По факту его никто не поставлял в РФ.

ООО «Сиблес Проект», входящая в ГК «Малтат», в 2016 сообщала о планах строительства крупного производственного комплекса по выпуску элементов для деревянного домостроения площадью 24 тыс. кв. м. Предполагалось, что предприятие будет производить 155 комплектов домов из клееного профилированного бруса и 310 комплектов из CLT-панелей ежегодно, запуск 1 очереди планировался на 2018, 2 очереди — на 2019…2020.

Справка

Компания «Малтат» основана в начале 90-х братьями Нусс — Владимиром, Виталием и Александром. Группе компаний также принадлежит компания «Руслов» (продажа живой рыбы и рыбной продукции), бизнес-центр с трактиром «Иван Васильевич», кинокомплекс «Луч» в историческом центре Красноярска. В 2021 браться Нуссы вошли в топ-100 самых богатых уроженцев Красноярска (по версии ПМ).

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Автор: Петр Савельев
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