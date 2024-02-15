Красноярского бизнесмена будут судить за хищение 1,4 млрд рублей
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении Александра Нусса, бенефициарного владельца компании «Сиблес Проект».
ООО «Сиблес Проект», входящая в ГК «Малтат», в 2016 сообщала о планах строительства крупного производственного комплекса по выпуску элементов для деревянного домостроения площадью 24 тыс. кв. м. Предполагалось, что предприятие будет производить 155 комплектов домов из клееного профилированного бруса и 310 комплектов из CLT-панелей ежегодно, запуск 1 очереди планировался на 2018, 2 очереди — на 2019…2020.
Справка
Компания «Малтат» основана в начале 90-х братьями Нусс — Владимиром, Виталием и Александром. Группе компаний также принадлежит компания «Руслов» (продажа живой рыбы и рыбной продукции), бизнес-центр с трактиром «Иван Васильевич», кинокомплекс «Луч» в историческом центре Красноярска. В 2021 браться Нуссы вошли в топ-100 самых богатых уроженцев Красноярска (по версии ПМ).
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